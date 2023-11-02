Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan kişi ise hayatını kaybetti.

Hatay'da tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Hatay'da tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Payas ilçe merkezinde E5 karayolunda meydana geldi. 33 ACP 357 plakalı tır, plakası belirlenemeyen bir motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü K.A. ve yanında bulunan A.Ç. ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 22 yaşındaki A.Ç., hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - HATAY