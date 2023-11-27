Üye Girişi
Haberler

HATAY'da Şiddetli Yağış ve Lodos Sonucu Deniz Taştı

Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı. Su tahliyesi çalışmaları sürdürülürken, vatandaşların deniz kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı.

Dörtyol ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve lodosun etkisiyle denizde su seviyesi yükseldi. Denizden taşa su nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı. Su tahliyesi çalışmaları sürdürülürken, vatandaşların deniz kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Dörtyol Ulaşım Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title