Hatay'da şiddetli yağış ve fırtına sonucu su taşkınları yaşandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına sonucu sahil kesiminde birçok bölgede su taşkını yaşandı. İskenderun ilçesinde depremde altyapısı zarar gören sahil kesimlerindeki mahallelerde şiddetli yağıştan dolayı su taşkınları yaşandı. Kaldırım seviyesini aşan su nedeniyle bazı caddelerde trafik durma noktasına gelirken, belediye ekipleri ve vatandaşlar suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına sonucu sahil kesiminde birçok bölgede su taşkını yaşandı.

Hatay'da şiddetli yağış ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İskenderun ilçesinde depremde altyapısı zarar gören sahil kesimlerindeki mahallelerde şiddetli yağıştan dolayı su taşkınları yaşandı. Kaldırım seviyesini aşan su nedeniyle bazı caddelerde trafik durma noktasına gelirken, belediye ekipleri ve vatandaşlar suyun tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA)