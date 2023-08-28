Hatay'da şiddetli yağış sonucu ağır hasarlı bina çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında depremde ağır hasar gören 2 katlı bina çöktü. İskenderun'da ise sık sık su basan Atatürk Anıt Alanı'nda su seviyesi yükseldi.

7

1) HATAY'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ; AĞIR HASARLI BİNA YIKILDI

HATAY'da şiddetli yağış etkisini gösterdi, Samandağ ilçesinde iki katlı ağır hasarlı bina çöktü, İskenderun'da ise sık sık su basan Atatürk Anıt Alanı'nda su seviyesi yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı uyarı' ile meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmasını istediği Hatay'da şiddetli yağış etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde iki katlı ağır hasarlı bina, yağışla birlikte çöktü. Binanın çökme anı, cep telefonlarıyla görüntülendi. İhbar üzerine caddeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti. Binada inceleme yapan AFAD itfaiye ekipleri, yaşam belirtisine rastlamadı. Yetkililer, Samandağlı vatandaşlara ağır hasarlı binalardan uzaklaşmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İSKENDERUN'DA SU BASKINI

İskenderun ilçesinde ise şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte daha önce de depremden sonra sık sık deniz suyunun bastığı Atatürk Anıt Alanı'nda su seviyesi yükseldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı için kurulan tören alanında brandalar uçtu, işçiler tutmaya çalıştı. Bazı konteynerlerde depremzedelerin eşyaları ıslandı. Bölgede yağış etkisini azalttı.