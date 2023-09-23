Hatay'da seyir halindeki tırın kasasında yangın çıktı
Hatay'da Dörtyol-Erzin otobanında seyir halindeki bir tırın kasasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'da Dörtyol- Erzin otobanında seyir halindeki tır kasasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dörtyol-Erzin otobanında seyir halindeki bir tırın kasasında yangın çıktı. Yangını gören tır sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ardından soğutma çalışmaları yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam