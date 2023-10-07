Hatay'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki bir araç, Atatürk Caddesi üzerinde alev aldı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti ve araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen otomobil ışıklarda durduğu esnada alev aldı. Alev alan aracı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken herhangi bir yaralanma yaşanmadı. - HATAY