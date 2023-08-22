Hatay'da Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkarıldı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yüzük, ekiplerin titiz çalışmasıyla kesilerek çıkarıldı.
Parmağına yüzük sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
HATAY Hatay'da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan çocuğun yardımına itfaiye yetişti. Yüzük ekiplerin titiz çalışmayla kesilerek çıkarıldı.
Olay, Samandağ ilçesinde meydana geldi. Yüzüğü parmağına sıkışan çocuk, durumu ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yüzüğü çıkarmak için operasyon başlattı. Yüzük, kesi aletle ekiplerin kısa süren titiz ve özverili çalışmasıyla çıkarıldı. Yüzüğün çıkarılmasıyla kız çocuğu, rahat nefes aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Yaşam