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Hatay'da Öksüz ve Yetim Çocuklar 23 Nisan'ı Eğlencelerle Kutladı

Hatay'da Öksüz ve Yetim Çocuklar 23 Nisan'ı Eğlencelerle Kutladı
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Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öksüz ve yetim çocuklar için düzenlenen etkinlikte bisiklet sürme, deniz turu ve geleneksel oyunlar gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

HATAY'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 105. yıldönümü kapsamında öksüz ve yetim çocuklar doyasıya eğlendi.

Hatay Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programları kapsamında düzenlediği özel etkinlikle öksüz ve yetim çocuklara moral verdi. 'Yüreğimizdeki Işık' projesi çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın iş birliğiyle Samandağ ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlik kapsamında çocuklar bisiklet sürdü, Sahil Güvenlik ekiplerinin eşliğinde deniz turuna çıktı ve geleneksel oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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