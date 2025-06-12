Hatay'da Nadir Görülen Ak Pelikan Tek Başına Beslenirken Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde tek başına beslenen nadir görülen ak pelikan, göç yolunda sürüsünden ayrıldığı düşünülüyor.

GÖÇMEN kuşların göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde bir ak pelikan, tek başına beslenmeye çalışırken görüntülendi.Avrupa'nın güneydoğusundan Asya'ya yayılan bölgede ve Afrika'da bataklıklarda ve sığ göllerde yaşayan ak pelikanın tek başına sahilde beslenmesi dikkat çekti. Bölgede nadir görülen ak pelikanın, göç yolunda, içinde bulunduğu sürüden ayrılmış olabileceği belirtildi. Sahilde yürüyüş yapanlar da pelikanı rahatsız etmemek için özen gösterdi.

Haber: Kamera: -Alican GÜMÜŞ-HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Korelilerden yemek parası istendi' denmişti, olay çok başka çıktı

"Korelilerden yemek parası istendi" denmişti, olay çok başka çıktı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti

Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Fiyat artışlarına tepki gösterdi, Türkleri suçladı: Biri de akrabam
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.