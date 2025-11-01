Haberler

Hatay'da Meyve Ağaçları Erken Çiçek Açtı

Hatay'da Meyve Ağaçları Erken Çiçek Açtı
Güncelleme:
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hatay'da bazı meyve ağaçlarının kasım ayında erken çiçek açması dikkat çekti. Bahçe sahibi, bu durumu hava koşullarının etkisiyle açıklıyor.

HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hatay'da bazı meyve ağaçlarının erken çiçek açtığı görüldü.

Hatay'ın Samandağ Kapısuyu Mahallesi'nde bir bahçede yer alan yenidünya (Malta eriği), erik, mandalina ve elma ağaçlarının kasım ayında çiçek açması görenlerin dikkatini çekti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi nedeniyle meyve ağaçlarının erken çiçek açtığını belirten bahçe sahibi Mehmet Yüksel, "Yaşım 50, bugüne kadar böyle bir olaya tanık olmadım. Evimin bahçesindeki yenidünya ağacının bu mevsimde çiçek açmasına alışmıştık ama bu yıl farklı bir durum yaşandı. Erik, mandalina ve elma ağaçları da aynı anda çiçek açtı. Hava koşullarının bu ağaçları yanılttığını düşünüyorum. Bu durum yaz döneminde meyve vermemelerine ya da verse bile kalitesinin düşük olmasına yol açabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
