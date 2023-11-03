Hatay'da meydana gelen mesken yangını söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde ve eşyalarda maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da meydana gelen mesken yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek evdeki yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası evde ve eşyalarda maddi hasar oluştu. - HATAY