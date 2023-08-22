Yangın, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir kaporta dükkanında çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni ise klima motoru olduğu belirlendi.

Hatay'da kaportacıda çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Oto kaporta dükkanında alevlerin çıktığının fark edilmesi üzerine olay yerin çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İş yerinde maddi zarar oluşurken ilk belirlemelere göre yangına klima motorunun neden olduğu öğrenildi. - HATAY