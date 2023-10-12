Hatay'da kamyonun hidrolik sistemi patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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Olay 12 Ekim Perşembe günü Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana geldi. İddia göre bir kişi, tamir esnasında hafriyat kamyonunun hidrolik sistemi patladı. Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da kamyonun hidrolik sistemi patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay 12 Ekim Perşembe günü Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana geldi. İddia göre bir kişi, tamir esnasında hafriyat kamyonunun hidrolik sistemi patladı. Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.
Olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam