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Hatay'da kamyonun hidrolik sistemi patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

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Yaşam Haberleri

Olay 12 Ekim Perşembe günü Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana geldi. İddia göre bir kişi, tamir esnasında hafriyat kamyonunun hidrolik sistemi patladı. Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da kamyonun hidrolik sistemi patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay 12 Ekim Perşembe günü Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana geldi. İddia göre bir kişi, tamir esnasında hafriyat kamyonunun hidrolik sistemi patladı. Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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