Hatay'da Jandarma Öğrencilerin Güvenliğini Sağladı
Hatay il genelinde jandarma asayiş ve trafik ekipleri, okulun ilk gününde öğrencilerin güvenliğini sağladı. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla jandarma asayiş ve trafik ekipleri öğrenciler için tedbir aldı. Okulun ilk gününde emniyet ve trafik tedbirleri alınarak öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde gitmesi sağlandı.
Hatay il genelinde jandarma asayiş ve trafik ekipleri, okulun ilk gününde öğrencilerin güvenliğini sağladı.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla jandarma asayiş ve trafik ekipleri öğrenciler için tedbir aldı. Okulun ilk gününde emniyet ve trafik tedbirleri alınarak öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde gitmesi sağlandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam