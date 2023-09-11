Hatay'da Jandarma Öğrencilerin Güvenliğini Sağladı

Hatay il genelinde jandarma asayiş ve trafik ekipleri, okulun ilk gününde öğrencilerin güvenliğini sağladı. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla jandarma asayiş ve trafik ekipleri öğrenciler için tedbir aldı. Okulun ilk gününde emniyet ve trafik tedbirleri alınarak öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde gitmesi sağlandı.