Hatay'da intihar girişiminde bulunan şahıs ikna edilerek intihardan vazgeçti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, intihardan vazgeçti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde intihar girişiminde bulunan şahıs, itfaiye ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Dörtyol ilçesi Kaymakamlık binasının önünde meydana geldi. Bir kişinin intihara kalkıştığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekiplerinin ikna ettiği vatandaş intihardan vazgeçti. - HATAY