Hatay'da hurda yüklü tırın lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'da hurda yüklü bir tırın lastiğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Yangın anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da hurda yüklü tırın lastiğinde başlayan yangın aracı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, TEM otoyolu İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda yüklü 31 R 7448 plakalı tırın, arka sağ lastiğinden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden araç şoförü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin aracı sarmasına engel oldu. Bu anlarsa anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY