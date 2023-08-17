Hatay'da hasarlı binanın yıkımı sırasında yaşanan panik görüntülendi

10 katlı bina yıkım esnasında çöktü... Yaşanan panik anları kameraya böyle yansıdı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da hasarlı 10 katlı binanın yıkım esnasında çöktü, vatandaşların yaşadığı panik anlarıysa cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'ın Antakya ilçesinde hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Antakya ilçesi adliye binası mevkiinde bulunan 10 katlı bir binanın ekipler tarafından yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti. Yıkımda herhangi bir sorun yaşanmazken bu anları vatandaşlar meraklı gözlerle izledi ve cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Binanın çöktüğü anda vatandaşların yaşadığı panikse Hasan Bayır isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, binanın çökmesiyle vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.