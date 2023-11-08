Hatay'da hasarlı bina kırıcıyla yıkıldı

5 katlı bina titreşimle yıkıldı: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da operatör, hasar verdiği 5 katlı binayı kırıcıyı yere vurarak titreşimle yıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 5 katlı hasarlı binanın yıkımı farklı bir şekilde yapıldı. Operatör, hasar verdiği binayı iş makinesinin kırıcısını yere vurarak titreşimle yıktı. Yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.