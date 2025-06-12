Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor
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Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Samandağ ilçesindeki Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, dualar ederek kurban kestiler ve bayrama özel 'hirisi' yemeği hazırlamak için hazırlıklara başladılar. Birçok esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için iş yerlerini kapatacak.

HATAY'da Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Gadir-i Hum Bayramı kapsamında vatandaşlar, akşam saatlerinde Samandağ ilçesindeki Hızır Aleyhisselam ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne geldi. Türbeyi ziyaret edenler burada bahur yakarak, dualar etti, getirilen kurbanlar kesildi. Daha sonra büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday ve et karışımının olduğu 'hirisi' adı verilen, bayram gününe özel yemeğin hazırlığına başlandı. Kentteki birçok esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için iş yerlerinin yarın kepengini bir günlüğüne kapatacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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