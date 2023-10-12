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Hatay'da eve giren yılan doğal yaşam alanına bırakıldı

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Yaşam Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'da eve giren yılanı, itfaiye ekipleri çıkartarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir eve yılan girdi. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin özverili çalışmasıyla yılan evden çıkartıldı. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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