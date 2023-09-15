Hatay'da Enkaz Alanında Meydana Gelen Yangını İzleyen İşçiler
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir enkaz alanında meydana gelen yangını, çevrede bulunan bir binanın çatısında çalışan işçiler film gibi izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'da enkaz alanında meydana gelen yangını, çevrede bulunan bir binanın çatısında çalışan işçiler film gibi izledi.
Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir enkaz alanından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Çevrede bulunan 1 binanın çatısında çalışan işçilerde ekiplerin çalışmalarını uzanarak meraklı gözlerle izledi. İşçilerin seyir zevkine alevler nede etkili duman son verebildi. - HATAY