Hatay'da Enkaz Alanında Meydana Gelen Yangını İzleyen İşçiler

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir enkaz alanında meydana gelen yangını, çevrede bulunan bir binanın çatısında çalışan işçiler film gibi izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.