Haberler

Hatay'da elektrik panosu arızası sonucu yangın çıktı

 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde, bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik panosu arızalandı. Arıza sonucu panoda yangın meydana geldi. Elektrik panosundaki yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da elektrik panosunun arızalanması sonucu yangın çıktı.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde, bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik panosu arızalandı. Arıza sonucu panoda yangın meydana geldi. Elektrik panosundaki yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İtfaiye Hatay Yaşam Haberler

title