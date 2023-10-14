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Hatay'da elektrik panosu arızası sonucu yangın çıktı

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde, bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik panosu arızalandı. Arıza sonucu panoda yangın meydana geldi. Elektrik panosundaki yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.