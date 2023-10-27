Hatay'da depremzede vatandaşlara Esen Kart dağıtılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. AFAD ekipleri, Hatay'da depremzede olan vatandaşlara Esen Kart dağıtımını sürdürüyor. Kartını alan vatandaşlar, kartlarıyla market alışverişi yapabilecekler.

Hatay'da depremzede vatandaşlara, AFAD ekipleri tarafından esen kart ulaştırılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Depremin izlerinin silindiği kentte afetzede vatandaşlarda unutulmuyor. AFAD ekipleri, vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Kırıkhan ilçesi Boğazlıyan konteyner kentte ekipler, Esen Kart dağıtımına devam etti. Kartını alan afetzede vatandaşlar, alışverişlerini kartla çeşitli marketlerden yapabilecekler. - HATAY