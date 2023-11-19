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Hatay'da depremden etkilenen iş hanları kontrollü yıkıldı

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Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, 3 iş hanının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmaları sonucunda çıkan molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 3 iş hanının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, Saray Caddesi'ndeki ağır hasarlı 3 iş hanının çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşam

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