Hatay'da depremden etkilenen binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.