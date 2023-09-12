Hatay'da depremden etkilenen binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları Hatay'da devam ediyor. Antakya ilçesindeki 3 bina ve bir hastane iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.