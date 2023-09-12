Hatay'da depremden etkilenen binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları Hatay'da devam ediyor. Antakya ilçesindeki 3 bina ve bir hastane iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 3 bina ile özel bir hastane, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Yaşam