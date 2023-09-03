Hatay'da depremden etkilenen binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları Hatay'da sürüyor. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak kontrollü şekilde yıkım gerçekleştiriyor ve molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıyor.

İşlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.