Hatay'da depremden etkilenen binalar yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Antakya, Defne, Samandağ, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar devam ediyor. Ekipler, güvenlik önlemi alarak binaları kontrollü şekilde yıkıyor ve molozları enkaz döküm alanlarına taşıyor.