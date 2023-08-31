Hatay'da depremden etkilenen binalar yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü. Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti. Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde önlem aldı. Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı. Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.