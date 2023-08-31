Hatay'da depremden etkilenen binalar yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü. Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti. Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde önlem aldı. Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı. Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü.
Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde önlem aldı.
Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.