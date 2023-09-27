Hatay'da depremden etkilenen binalar kontrollü yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Antakya ilçesinde bulunan bir okul ve 4 bina iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerin, çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı 1 okul ve 4 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Yaşam