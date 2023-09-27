Hatay'da depremden etkilenen binalar kontrollü yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Antakya ilçesinde bulunan bir okul ve 4 bina iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.