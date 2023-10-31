Hatay'da depremden etkilenen binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor
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Yaşam Haberleri
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları Hatay'da devam ediyor. Antakya ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi binası, iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Derince Mahallesi'ndeki ağır hasarlı İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi binası, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Yaşam