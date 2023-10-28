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Hatay'da depremden etkilenen binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle hasar gören Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Kent merkezi ve bazı ilçelerde yıkım kararı verilen yapılar, ekipler tarafından iş makineleriyle yıkılıyor.