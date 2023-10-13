Hatay'da depremden etkilenen binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları Hatay'da devam ediyor. Antakya ilçesindeki 5 ağır hasarlı bina iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Cebrail ve Aksaray mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Yaşam