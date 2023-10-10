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Hatay'da depremden etkilenen binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Antakya ve Defne ilçelerinde bulunan 8 bina iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı ve enkazlar döküm alanlarına taşındı.