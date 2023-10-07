Hatay'da depremden etkilenen binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, ekipler yıkım çalışmalarına devam ediyor. Antakya ilçesinde bulunan 4 ağır hasarlı bina iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ekipler, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına devam ediyor.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Yaşam