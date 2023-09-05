Hatay'da depremden etkilenen binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları Hatay'da devam ediyor. Antakya ilçesindeki 5 ağır hasarlı bina iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı ve enkazlar döküm alanlarına taşındı.