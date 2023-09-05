Hatay'da depremden etkilenen binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları Hatay'da devam ediyor. Antakya ilçesindeki 5 ağır hasarlı bina iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı ve enkazlar döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Ardından kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Yaşam