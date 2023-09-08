Hatay'da depremden etkilenen 8 bina kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, yıkım kararı verilen 8 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çalışmalar, Defne ilçesi Çekmece ve Harbiye mahallelerinde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 8 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin, çevresinde önlem aldığı merkez Defne ilçesi Çekmece ve Harbiye mahallelerindeki ağır hasarlı 8 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.