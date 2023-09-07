Hatay'da depremden etkilenen 7 bina kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, 7 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Antakya ilçesinde bulunan ve çevresinde önlem alınan binalar, iş makineleriyle yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 7 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin, çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Cebrail ve Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 7 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.