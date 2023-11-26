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Hatay'da depremden etkilenen 6 bina kontrollü olarak yıkıldı

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Yaşam Haberleri
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, yıkım kararı verilen 6 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çalışmalar sonucunda molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

Ekipler, Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde önlem aldı.

Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşam

Kahramanmaraş Hatay Deprem Yaşam Haberler

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