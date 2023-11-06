Hatay'da depremden etkilenen 5 bina kontrollü yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, 5 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları devam ederken, molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Haraparası Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam