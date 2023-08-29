Hatay'da depremden etkilenen 5 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ağır hasar alan Hatay'da, 5 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmaları sırasında önlemler alınarak, binalar iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkıntılar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.