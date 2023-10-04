Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra enkazlar döküm alanlarına taşındı.

Hatay'da depremden etkilenen 5 bina kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.