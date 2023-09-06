Hatay'da depremden etkilenen 5 bina kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, yıkım kararı verilen 5 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında çevre güvenliği sağlandı ve molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin, çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Büyükburç Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.