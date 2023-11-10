Hatay'da depremden etkilenen 4 ev yıkıldı
Yaşam Haberleri
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı müstakil 4 evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti. Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Üzengili Mahallesi'ndeki ağır hasarlı müstakil 4 ev, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı. İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı müstakil 4 evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Üzengili Mahallesi'ndeki ağır hasarlı müstakil 4 ev, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.