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Hatay'da depremden etkilenen 4 ev yıkıldı

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Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı müstakil 4 evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti. Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Üzengili Mahallesi'ndeki ağır hasarlı müstakil 4 ev, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı. İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı müstakil 4 evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Üzengili Mahallesi'ndeki ağır hasarlı müstakil 4 ev, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşam

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