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Hatay'da depremden etkilenen 4 bina kontrollü olarak yıkıldı

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Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, 4 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında önlemler alınarak, molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kaynak: AA / Yaşam

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