Hatay'da depremden etkilenen 4 bina kontrollü olarak yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, 4 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında önlemler alınarak, molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Yaşam