Haberler ›› Yaşam ›› Hatay'da depremden etkilenen 4 bina kontrollü olarak yıkıldı

Hatay'da depremden etkilenen 4 bina kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti. Merkez Antakya ilçesi Gündüz ve Atatürk caddelerindeki ağır hasarlı 4 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı. Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.