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Hatay'da depremden etkilenen 4 bina kontrollü olarak yıkıldı

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti. Merkez Antakya ilçesi Gündüz ve Atatürk caddelerindeki ağır hasarlı 4 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı. Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Merkez Antakya ilçesi Gündüz ve Atatürk caddelerindeki ağır hasarlı 4 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşam

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