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Hatay'da depremden etkilenen 3 bina kontrollü olarak yıkıldı

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Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, yıkım kararı verilen 3 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım işlemleri sırasında güvenlik önlemleri alınırken, molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı 75. Yıl Bulvarı'ndaki ağır hasarlı 3 bina, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşam

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