Hatay'da depremden etkilenen 3 bina kontrollü olarak yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, yıkım kararı verilen 3 bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım işlemleri sırasında güvenlik önlemleri alınırken, molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı 75. Yıl Bulvarı'ndaki ağır hasarlı 3 bina, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam