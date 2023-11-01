Hatay'da depremden etkilenen 3 bina kontrollü olarak yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmaları sırasında çevre güvenliği önlemleri alınarak, enkazlar kamyonlarla döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleşti.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 3 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Yaşam