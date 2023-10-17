Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmaları kapsamında, iş makineleriyle binalar yıkıldı ve enkazlar döküm alanlarına taşındı.

Hatay'da depremden etkilenen 3 bina kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 3 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.