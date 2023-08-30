Hatay'da depremden etkilenen 16 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ağır hasar alan Hatay'da, 16 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım çalışmaları kapsamında önlemler alınarak, binalar iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldı. Molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 16 binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 16 binanın çevresinde önlem aldı.

Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.